PSG reageert: ‘We zijn verbaasd over de houding van Barcelona’

Paris Saint-Germain is verbaasd dat Barcelona juridische stappen onderneemt tegen Neymar. De Spaanse grootmacht wil de Braziliaan aanklagen wegens contractbreuk en eist de 8,5 miljoen euro terug die de Braziliaan vorig jaar als bonus kreeg toen hij zijn contract verlengde tot 2021. Barcelona is daarnaast uit op een extra tien procent van het bedrag wegens 'morele schade'. Absurd, vindt PSG.

In een verklaring zegt de Franse topclub, die de aanvaller onder contract had staan nadat zijn ontsnappingsclausule van 222 miljoen euro was gelicht, de manier van handelen van Barcelona niet te begrijpen en stelt 'verbaasd' te zijn: "We hebben met verbazing kennis genomen van het feit dat Barcelona heeft aangekondigd een juridische procedure te starten tegen hun oude speler Neymar."

“Barcelona wil geld van Neymar zien en als de speler niet zou betalen, claimde de club dat Paris Saint-Germain verantwoordelijk zou worden gesteld om het bedrag te leveren. De club herinnert Barcelona eraan dat het, net als Neymar, alle wetten en regels heeft nageleefd, waardoor Paris Saint-Germain de huidige houding van Barcelona betreurt", aldus les Parisiens in het statement.