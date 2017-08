Felle woorden richting Mbappé: ‘Niemand staat boven het instituut AS Monaco’

Kylian Mbappé wordt hevig in verband gebracht met een transfer, waarbij met name Paris Saint-Germain veelvuldig wordt genoemd. Een groep supporters van AS Monaco heeft in een uitvoerig statement gesteld dat de jonge aanvaller allesbehalve correct handelt bij de Franse landskampioen. Naar verluidt wil Mbappé meer dan zeven miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Monaco, maar dit vinden de fans absurd.

Volgens Sky Italia gaat Mbappé op huurbasis naar PSG verkassen. Na het seizoen zou Monaco een bedrag van 140 miljoen euro tegemoet kunnen zien, terwijl het ook de beschikking krijgt over Lucas Moura, die overbodig is bevonden in Parijs. Naar verluidt is het de bedoeling dat de Braziliaanse middenvelder deze maand nog definitief overkomt.

ESPN heeft reeds gemeld dat Mbappé al persoonlijk akkoord is over een toekomstig vijfjarig contract met de Franse topclub. De jongeling zou achttien miljoen euro per jaar gaan verdienen bij PSG, veel meer dan zijn salaris bij de Monegasken, dat nog geen miljoen euro per annum bedraagt. De supportersgroep van Monaco wil echter niet zien dat de clubleiding gaat zwichten voor de eisen van Mbappé.

Kylian Mbappé lijkt onderweg naar grote concurrent Paris Saint-Germain.

"De laatste dagen hebben we kennis genomen van de gigantische bedragen die zijn genoemd omtrent de persoon Mbappé, zowel zijn salaris als de transfersom. We geloven dat geen enkele speler zoveel miljoenen waard is. Wij zien voetbal als een sport voor de mensen, met waarden zoals liefde voor het shirt en respect voor de club die je heeft gevormd."

"We kunnen niet accepteren dat een van onze spelers het zich permitteert zich zo te gedragen en zulke eisen op tafel legt, zonder dat hij zichzelf heeft bewezen in meer dan een handvol wedstrijden op professioneel niveau. Wij willen Mbappé en zijn entourage eraan herinneren dat niemand boven het instituut AS Monaco staat. Dus hopen we dat onze leiders de noodzakelijke beslissing nemen."

"Als deze excessieve salariseisen kloppen, dan hopen wij dat de leiding een goed besluit neemt, waarbij wij benadrukken dat het niet essentieel is om het team te versterken om wederom beslag te kunnen leggen op de landstitel. Sinds hun komst hebben ze hun competentie bewezen en we geloven er heilig in dat zij een team op poten zetten dat capabel is om de titel te verdedigen, met of zonder Mbappé."