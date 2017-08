‘Ajax laat aanwinst van 7,5 miljoen euro uiterlijk woensdag keuren’

Ajax zag vorige week Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur vertrekken en de Amsterdammers lijken de vervanger van de Colombiaan zo goed als binnen te hebben. Nadat Oostenrijkse media eerder al melding maakten van een naderend akkoord tussen de Amsterdammers en Rapid Wien, meldt Voetbal International maandagmiddag dat Maximilian Wöber zo goed als binnen is.

Ajax en Rapid hebben naar verluidt een akkoord bereikt over een transfersom van 7,5 miljoen euro en Wöber wordt dinsdag of woensdag in Amsterdam verwacht voor de medische keuring. Dat is overigens niet de eerste keer dat de negentienjarige stopper in de Johan Cruijff ArenA zal zijn: hij werd drie maanden geleden al rondgeleid door Marc Overmars, maar zag toen af van een overgang.

Ajax lijkt nu wel beet te hebben bij de verdediger die vorig seizoen zijn doorbraak beleefde en elf wedstrijden speelde in de Oostenrijkse Bundesliga. Wöber wordt de tweede defensieve versterking voor de Amsterdammers: eerder werd Luis Manuel Orejuela al overgenomen van Deportivo Cali.