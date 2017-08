Larsson laat onrust bij Heerenveen achter zich: ‘Een lang verhaal’

Sam Larsson is sinds maandag officieel speler van Feyenoord en verlaat sc Heerenveen, na een wekenlange koude oorlog met de club. De Zweedse buitenspeler, die voor vier jaar heeft getekend bij de regerend landskampioen, beseft dat de concurrentiestrijd zwaar is in De Kuip, maar is desondanks vol vertrouwen.

"Waarom ik voor Feyenoord gekozen heb? Omdat het Feyenoord is", zegt Larsson in gesprek met RTV Rijnmond, die aangeeft blij te zijn met deze stap. "Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen. Toen ik hoorde dat Feyenoord interesse had, werd het interessant. Het voelt goed dat ik hier nu ben. Doordat Feyenoord meedoet om het kampioenschap en Champions League speelt, was dit een noodzakelijke stap voor mij."

Larsson kon ook naar Benfica en FC Metz verkassen, maar koos voor Feyenoord, mede vanwege de goede verhalen van onder anderen John Guidetti. "Ik spreek veel met hem. Iedereen heeft iets positiefs te zeggen over Feyenoord. Met name de spelers die hier gespeeld hebben. Hij adviseerde me om naar Feyenoord te gaan.” Larsson gaat in De Kuip de concurrentiestrijd aan met onder meer Jean-Paul Boëtius en is klaar om voor zijn plek te vechten.

Door de wrevel tussen Larsson en zijn vorige werkgever Heerenveen vertrekt de Zweed door de achterdeur uit Friesland. Larsson weigerde te trainen, wilde ook niet op de teamfoto verschijnen en ging ook niet mee op trainingskamp naar Italië. De aanvaller wilde echter niet veel kwijt over de situatie. "Het is een lang verhaal. We hebben daar intern over gesproken. Ik ben er nu overheen. Ik ben gewoon blij dat ik nu hier ben."