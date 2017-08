Feyenoord maakt van Sam Larsson een van duurste aankopen ooit

Sam Larsson vervolgt zijn loopbaan in het shirt van Feyenoord. De landskampioen maakt maandag via de officiële kanalen melding van een akkoord met sc Heerenveen. De buitenspeler tekent een contract voor vier seizoenen. Over zijn transfersom is onduidelijkheid: De Telegraaf repte eerder over ruim vier miljoen euro plus maximaal een half miljoen aan bonussen, maar volgens de Leeuwarder Courant ontvangt Heerenveen bijna zeven miljoen.

Larsson, die maandag de medische keuring doorstond en rugnummer 11 krijgt, wordt in ieder geval een van de duurste aankopen uit de geschiedenis van Feyenoord: de club betaalde in 2003 zeven miljoen euro voor Danko Lazovic. De overgang van de Zweed kwam vorige week in een stroomversnelling. In het diepste geheim onderhandelden directeurs Martin van Geel en Gerry Hamstra in een speciaal gehuurde ruimte van Hotel Jan Tabak in Bussum. Deze zomer hanteerde Heerenveen een vraagprijs van zeven à acht miljoen euro en daar had onder meer Celta de Vigo moeite mee.

OFFICIEEL! Sam Larsson is speler van Feyenoord! De buitenspeler heeft voor vier seizoenen getekend in De Kuip. [Foto via @feyenoord.rotterdam] #larsson #feyenoord #scheerenveen #eredivisie Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 21 Aug 2017 om 4:26 PDT

Naar verluidt bereikte Heerenveen ook een akkoord met Benfica en FC Metz en was de keuze aan Larsson. Duidelijk was in ieder geval dat de 24-jarige aanvaller niet bij Heerenveen zou blijven. De smaakmaker van Heerenveen, die sinds 2014 uitkwam voor de club en 23 keer scoorde in 81 duels, weigerde op de teamfoto te gaan en ging niet met Heerenveen mee op trainingskamp naar Italië. In de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen behoorde Larsson niet tot de selectie van trainer Jurgen Streppel.

Larsson begon zijn loopbaan bij IFK Göteborg, dat hem in 2014 voor naar verluidt 1,5 miljoen euro verkocht aan Heerenveen. Hij wordt alweer de zevende zomeraankoop van Feyenoord, na Steven Berghuis (6,5 miljoen euro), Ridgeciano Haps (6 miljoen euro), Jeremiah St. Juste (4,8 miljoen euro), Sofyan Amrabat (4 miljoen euro) en Jean-Paul Boëtius (1,5 miljoen euro). Bovendien kwam Kevin Diks op huurbasis over van Fiorentina, waardoor de teller nieuwelingen op zeven staat in De Kuip. Bij Feyenoord gaat Larsson mogelijk de concurrentie aan met Boëtius.

"Sam is een welkome versterking, die onze selectie compleet maakt. Met zijn komst zijn nu alle posities dubbel bezet binnen onze spelersgroep", zegt technisch directeur Martin van Geel. "Sam heeft specifieke kwaliteiten en is daardoor van toegevoegde waarde voor onze selectie. Hij is een ander type buitenspeler dan de buitenspelers die we al hadden. Dat biedt onze hoofdtrainer extra mogelijkheden."