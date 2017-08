‘AS Monaco zette Mbappé vanwege incident op training uit selectie’

Kylian Mbappé ontbrak vrijdagavond in de selectie van AS Monaco voor de wedstrijd tegen FC Metz, maar dat had niet zozeer te maken met de transferperikelen rondom zijn persoon. L’Équipe schrijft namelijk dat de aanvaller werd gepasseerd vanwege een incident op de training eerder in de week.

Mbappé kreeg dinsdag op de training een ‘stevige woordenwisseling’ met Andrea Raggi en werd door de technische staf verzocht om het trainingsveld te verlaten. Hij weigerde. Trainer Leonardo Jardim besloot vervolgens om de hele groep, exclusief Mbappé, mee te nemen naar een ander veld op het trainingscomplex en besloot toen eveneens dat hij het toptalent niet zou selecteren voor het met 0-1 gewonnen duel met Metz.

Canal+ meldt ondertussen dat Monaco bereid is om met Paris Saint-Germain te onderhandelen over een transfer van de achttienjarige Mbappé, maar wel bij een bedrag van minstens 180 miljoen euro. Het is onduidelijk of PSG bereid is om dat te betalen. Coach Jardim ontkende overigens dat hij Mbappé had gestraft met een plek op de tribune.

“Ik denk dat we onze spelers nooit straffen. Dat woord past niet bij ons. Je zou eerder kunnen zeggen dat we onze spelers beschermen. Dat vind ik passender, gezien alles wat er gebeurt met een achttienjarig kind. Het is onze verantwoordelijkheid om een speler met zoveel talent te beschermen. We moeten hem beschermen voor alles wat er rondom zijn persoon gebeurt”, vertelde de Portugees. Mbappé ligt in Monaco nog tot medio 2019 vast.