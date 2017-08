‘Op een gegeven moment kreeg ik de kans niet meer bij Ajax’

Vaclav Cerny was zondag een van de beste spelers aan de kant van Ajax. De aanvaller was dreigend en verzorgde in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen twee assists. De Tsjech vindt het fijn dat hij weer mag spelen.

“Het is een tijdje terug dat ik in de basis stond bij Ajax. Ik heb lang gewacht”, aldus de negentienjarige Cerny voor de camera van AT5. De laatste keer dat hij bij het eerste elftal aan de aftrap mocht verschijnen, was in december 2016. Toen deed hij in de KNVB Beker 63 minuten mee tegen SC Cambuur (2-1 verlies).

“Op een gegeven moment kreeg ik de kans niet meer. Dit jaar ben ik voor mijn gevoel goed begonnen. Ik heb een paar goede wedstrijden gespeeld. Nu mocht ik in de basis starten (…) Ik was hartstikke blij dat ik terug in de Arena kon zijn”, aldus Cerny, die tot dusverre 21 wedstrijden in het eerste van Ajax speelde. Daarin scoorde hij driemaal.