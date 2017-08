Kurzawa baart opzien met fraaie omhaal tijdens Neymar-show

Paris Saint-Germain is na drie speelrondes nog altijd foutloos in de Ligue 1. Het elftal van Unai Emery kwam zondagavond in eigen huis nog wel op achterstand tegen Toulouse, maar stelde nog in de eerste helft orde op zaken aan de hand van Neymar en liep na de onderbreking uiteindelijk uit naar een ruime overwinning: 6-2.

Het was in het Parc des Princes de grote Neymar-show. De Braziliaanse superster genoot net als vorige week tijdens zijn debuut tegen Guingamp een vrije rol in de as van het veld en combineerde er in de openingsfase lustig op los met onder ander Adrien Rabiot, Marco Verratti en Dani Alves. Laatstgenoemde bood zijn landgenoot na veertien minuten spelen een vrije schietkans, maar de poging van Neymar vloog via de deklat over het doel van Alban Lafont.

Toulouse slaagde er in de openingsfase nauwelijks in om onder de druk van de thuisploeg uit te komen, maar nam na ruim een kwartier wel verrassend de leiding. Max Gradel kon fraai scoren na een voorzet vanaf de linkerflank van Andy Delort. PSG leek een moeilijke avond tegemoet te zien, maar de ploeg wist het duel nog in de eerste helft volledig te kantelen. Neymar kon de gelijkmaker binnentikken nadat een schot van Rabiot in eerste instantie nog was gekeerd door Lafont, waarna de Frans international tien minuten voor rust met een afstandsschot zelf voor de 2-1 tekende.

Halverwege de tweede helft leek PSG even een pas op de plaats te moeten maken toen Verratti kon inrukken met zijn tweede gele kaart van de avond, maar een benutte strafschop van Edinson Cavani verschafte de ploeg van Emery al vrij snel weer wat meer lucht. Een eigen doelpunt van Thiago Silva twaalf minuten voor tijd bracht de spanning toch weer even terug in de wedstrijd, maar dankzij een heerlijke uithaal van Javier Pastore, een acrobatische omhaal van Layvin Kurzawa en een schuiver van Neymar in de slotfase won PSG toch nog met ruime cijfers.