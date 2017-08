Zoet houdt deur op een kier: ‘Niet alles is waar, maar een aantal dingen wel’

Jeroen Zoet is mogelijk bezig aan zijn laatste dagen als speler van PSV. De 26-jarige doelman erkende zondagavond na afloop van de uitwedstrijd tegen NAC Breda (1-3 zege) dat de kans bestaat hij nog voor het verstrijken van de transferperiode de deur in het Philips Stadion achter zich dicht zal slaan.

"Bij de club is duidelijk dat ik ambitie heb", zei hij voor de camera van de NOS. Zoet wordt in de Engelse media al weken in verband gebracht met een overgang naar Crystal Palace, waar Frank de Boer sinds deze zomer de scepter zwaait. "Er wordt natuurlijk heel veel geschreven op internet. Niet alles daarvan is waar, maar ik kan zeggen dat een aantal dingen wel waar is."

"Ik ga hier nu geen namen noemen”, vervolgde de sluitpost. "Ik weet wat er wel en niet speelt, dat is het belangrijkste. Er zal uiteindelijk wel duidelijk worden of iets wel of niet doorgaat. Als het plaatje klopt, voor mij en voor PSV, dan kan er van alles mogelijk zijn. Voor nu heb ik een contract tot 2019 bij PSV. Maar bij een juist bod kan het zomaar zijn dat ik vertrek."

Zoet is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV, maar debuteerde in het betaald voetbal namens RKC Waalwijk. Die club huurde hem twee seizoenen, alvorens de keeper in de zomer van 2013 terugkeerde bij PSV. Hij speelde sindsdien 128 competitiewedstrijden voor de Eindhovense club. PSV rondde deze week de komst van Eloy Room definitief af en leek daarmee alvast in te spelen op een eventueel vertrek van zijn eerste doelman.