Ziyech bijt van zich af tijdens interview: ‘Jullie zoeken commotie’

Hakim Ziyech erkent dat hij soms ‘slordig’ speelt, maar bestrijdt dat hij niet mee wil verdedigen. Een verslaggever van FOX Sports stelde na afloop van het duel met FC Groningen dat de linkspoot tegen Rosenborg BK af en toe terug sjokte in plaats van dat hij actief meedeed bij balverlies. Ziyech kon niet veel met die kritiek.

“Als jullie de afstanden binnenkrijgen die ik loop, denk je wel twee keer na voor je kritiek hebt”, zei Ziyech. “Dan denk ik dat je je woorden terugneemt. Ik wil iedere wedstrijd m'n ding doen. Aanvallend en verdedigend. Aanvallend en verdedigend. Het lijkt nu net alsof je de dingen benoemt die ik niet doe.”

Daar is de 2-0 van AFC Ajax tegen FC Groningen! Geplaatst door voetbalzone op zondag 20 augustus 2017

“Als je de afstanden ziet die ik loop, neem je je woorden terug. Dat is het enige wat ik zeg. Jullie zoeken commotie. Daar trek ik me verder helemaal niets van aan.” De spelbepaler gaf toe dat het allemaal beter kan, maar dat hij in persoonlijk opzicht wel op de juiste weg is om de Ziyech te worden van vorig seizoen.

De negenvoudig international van Marokko speelde sinds zijn transfer van FC Twente 47 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 21 assists. In dienst van de club uit Enschede kwam hij eerder tot 34 doelpunten en 30 assists in 76 duels.