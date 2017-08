Tottenham Hotspur aast op revanche: ‘Wedstrijd tegen Chelsea gigantisch’

Chelsea en Tottenham Hotspur nemen het zondagmiddag op Wembley tegen elkaar op. De regerend landskampioen en de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen gelden wederom als kandidaten voor de landstitel en zowel Dele Alli als Harry Winks gelooft dat Chelsea, dat vorig weekend thuis verloor van Burnley (2-3), te verslaan is.

"Natuurlijk is iedere wedstrijd belangrijk, maar je kunt niet ontkennen dat zondag een gigantische wedstrijd is, voor ons allemaal", zegt Alli op de clubsite van the Spurs. "We gaan de wedstrijd in om te winnen. Natuurlijk waren we teleurgesteld toen we vorig seizoen op Wembley van hen verloren in de halve finale van de FA Cup. Het was wederom een zinderende wedstrijd, een echt gevecht."

"We speelden toen goed, maar Chelsea was net iets beter. Zondag wordt het wederom een geweldig duel." Ploeggenoot Harry Winks sluit zich aan bij de woorden van Alli. "Een gigantisch duel. We zijn er klaar voor en het feit dat het een derby betreft, maakt het nog intenser, ook voor de fans. We moeten een goed resultaat halen na de verloren halve finale van vorig seizoen."

"Je moet Chelsea het respect geven dat ze verdienen. Zij zijn de kampioen, hebben een goed team en goede spelers. Maar we moeten vooral op onszelf concentreren. Wij hebben geweldige spelers, dus wij geloven erin dat we de wedstrijd kunnen winnen. We willen winnen en wij zijn daartoe in staat", besluit de Engelsman.