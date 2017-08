Robben: ‘Wat ik ervan vind? Tja, ik heb geen beeld hoe hij ervoor staat’

Voor het Nederlands elftal breekt een cruciale interlandperiode aan. WK-deelname kan staan of vallen met resultaten in de komende wedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije en Arjen Robben lijkt in ieder geval fit genoeg om zijn steentje bij de dragen. De aanvaller viel deze week voortijdig uit tijdens een training en voelde aan zijn bovenbeen, maar de blessure lijkt mee te vallen.

Robben erkent in gesprek met de NOS dat hij voorzichtig is, mede met het oog op Oranje. "Ja, daar ben je wel mee bezig. Altijd. Natuurlijk ben ik nu bij mijn club, maar in mijn achterhoofd weet ik wat er komt", geeft hij aan. Over elf dagen kruist Oranje in het Stade de France de degens met Frankrijk. Robben weet dat les Bleus favoriet zijn.

"In Frankrijk hebben we zeker wel een kans, maar je moet wel realistisch zijn. We spelen tegen een fantastische ploeg. Zij kunnen drie teams opstellen als ze zouden willen. En wij niet", weet Robben, die zich niet inhoudelijk uitlaat over de terugkeer van Robin van Persie bij Oranje. "Ik wist niet dat hij in de voorselectie zou komen. Wat ik ervan vind? Tja... ik heb geen beeld hoe hij ervoor staat."