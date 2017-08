Conte toont ambitie bij Chelsea: ‘Ik wil dit negatieve record breken’

Antonio Conte moest vorig weekend een pijnlijke nederlaag incasseren tegen Burnley. De regerend landskampioen verloor in eigen huis van het team van Sean Dyche (2-3). De Italiaanse oefenmeester ziet dit als een incident en verwacht dat zijn team zondag tegen Tottenham Hotspur een betere prestatie gaat leveren. Conte hoopt tevens dat hij nog lang werkzaam zal zijn bij the Blues.

Chelsea heeft sinds de jaren tachtig nooit langer dan vier jaar eenzelfde trainer in dienst gehad, maar Conte hoopt dat hij langer op Stamford Bridge actief gaat zijn. "Ik wil dit negatieve record breken. Ik moet positief zijn", citeert Sky Sports. "Wanneer ik bij een nieuwe club begin, hoop ik altijd dat ik er voor vele jaren ga werken. Dit wordt wederom een fantastische uitdaging voor mij en de club, om samen goed in het nieuwe stadion te spelen."

Chelsea is van plan Stamford Bridge te renoveren, maar de club heeft de plannen voor een opknapbeurt nog niet geconcretiseerd, ondanks het feit dat de Londenaren al in januari toestemming kregen hiervoor. "Het nieuwe stadion zal geweldig zijn", vervolgt Conte. "Maar ik houd van dit stadion. Stamford Bridge is mijn thuis." The Spurs zijn verder met hun eigen renovatieplannen en volgend jaar moet de club al een nieuwe thuishaven hebben staan.

In de tussentijd speelt het team van manager Mauricio Pochettino op Wembley de thuiswedstrijden. De eerste wedstrijd van Tottenham in het legendarische stadion is tegen het Chelsea van Conte. "Natuurlijk is het niet hetzelfde als je niet in je eigen stadion speelt. Het is anders. Maar als je een goede stap wilt zetten en de club verder wil brengen, moet je dit soort situaties accepteren", besluit de Italiaan.