Koeman: ‘Ik vond het onterecht dat hij een aantal keer niet bij Oranje zat’

Everton betaalde begin vorige maand 28,5 miljoen euro om Jordan Pickford op te pikken bij Sunderland, waardoor de kans op speeltijd voor Maarten Stekelenburg dit seizoen minimaal lijkt. Trainer Ronald Koeman geeft echter aan dat Nederlander, die door Dick Advocaat op is genomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, echter niet kansloos is.

“Ik heb vorig jaar zelf Stekelenburg naar Everton gehaald omdat er hier slechts één doelman was”, doelt de trainer van the Toffees in zijn column in De Telegraaf op Joel Robles. Stekelenburg won de concurrentiestrijd van de Spanjaard, maar verdween later door blessures toch weer uit het doel: “Pickford is gekocht omdat hij de toekomst is voor Everton. Hij staat er al, maar Maarten blijft het hem moeilijk maken.”

Volgens Koeman heeft Stekelenburg in de eerste ronde van de Europa League en in de voorbereiding zijn waarde voor Everton opnieuw bewezen. De coach vindt het dan ook niet meer dan terecht dat de voormalige Ajacied is opgeroepen voor het Nederlands elftal: “Ik zie met eigen ogen elke week dat hij een van de betere keepers van Nederland is. Toen hij vorig seizoen een aantal keren niet bij de Oranje-selectie zat, vond ik dat ook onterecht.”