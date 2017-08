Gullit: ‘Er staat heel veel druk op Frankrijk, nog meer dan bij ons’

Nederland en Frankrijk treffen elkaar op 31 augustus in Parijs in het kader van de WK-kwalificatie en voor Oranje wordt het met drie punten achterstand op les Bleus, en op groepsleider Zweden, een cruciale wedstrijd. Assistent-bondscoach Ruud Gullit, die in Londen aanwezig was voor de FIFA Interactive World Cup, gelooft echter dat de Fransen na hun verrassende nederlaag in Zweden meer druk zullen ervaren dan het Nederlands elftal.