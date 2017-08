Mourinho rekent op man van zestig miljoen: ‘Hij gaat beter worden’

Manchester United nam Anthony Martial in de zomer van 2015 voor vijftig miljoen euro over van AS Monaco en die transfersom liep later nog op tot zestig miljoen, doordat de aanvaller 25 doelpunten wist te maken voor the Red Devils. Ondanks alle verwachtingen die bij een dergelijke hoge transfersom komen kijken, heeft Martial nog geen onbetwiste basisplaats weten af te dwingen op Old Trafford.

José Mourinho liet de 21-jarige Martial vorig seizoen slechts achttien keer in de Premier League starten en stelde hem evenmin op tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen West Ham United, die met 4-0 werd gewonnen. Martial viel na tachtig minuten wel in voor Marcus Rashford en was vervolgens goed voor een doelpunt en een assist. “Ik heb vertrouwen in Anthony”, zo vertelt Mourinho in de Engelse media.

“Ik was misschien niet op zoek naar een pure buitenspeler omdat ik al pure buitenspelers heb. Ik was waarschijnlijk op zoek naar een speler die mij in staat stelt om met drie verdedigers en met vleugelverdedigers te spelen. Want als pure aanvallende speler is Anthony een goede speler. Ik ben ervan overtuigd dat hij beter wordt, Anthony zeker”, aldus Mourinho. De transfersom van Martial kan overigens nog oplopen tot tachtig miljoen.

Als de international nog tien interlands speelt, moet Man United tien miljoen overmaken naar Monaco en als Martial in zijn tijd bij Man United op het podium van de Ballon d’Or eindigt, dan kunnen de Monegasken nog eens een bedrag van tien miljoen tegemoetzien. Tottenham Hotspur zou deze zomer overigens hebben geprobeerd om Martial over te nemen, maar Man United zou vorige week niet akkoord zijn gegaan met een bod van the Spurs.