PSV ontkracht gerucht en neemt geen genoegen met vijf miljoen euro

PSV kan nog altijd niet bevestigen dat Jeroen Zoet ook na 31 augustus op de loonlijst van de Eindhovense club zal staan. Volgens het Eindhovens Dagblad trekken 'meerdere buitenlandse clubs' nog altijd 'volop' aan de doelman van PSV. Zo hebben onder meer Benfica, Watford en Crystal Palace interesse in de Oranje-international.

PSV ontkende vrijdag dat Crystal Palace op Zoet geboden zou hebben, zo verzekerde de NOS. "Onzin", zo liet technisch manager Marcel Brands aan de regionale krant weten. Benfica hikt aan tegen de vraagprijs van PSV, maar zou hem voor ongeveer vier a vijf miljoen euro wel willen inlijven. Dat is in de optiek van de Eindhovenaren geen marktconform bedrag voor de doelman, die nog tot medio 2019 onder contract staat.

PSV noch het management van Zoet willen reageren op de huidige situatie. De directie wil in principe pas praten als biedingen in ieder geval in de buurt van de tien miljoen euro komen. Zoet zelf gaf eerder aan open te staan voor een volgende stap, maar benadrukte tegelijkertijd dat hij honderd procent gefocust is op PSV. Mocht hij deze maand geen transfer maken, dan ligt het voor de hand dat PSV na 1 september met een nieuw en verbeterd voorstel richting de zelf opgeleide keeper zal komen.