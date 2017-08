‘Larsson zet volgende week handtekening onder contract bij Feyenoord’

Feyenoord versterkt zich met Sam Larsson, zo claimt Voetbal International vrijdagavond. De buitenspeler zou maandag zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract. Volgens de Leeuwarder Courant vindt de contractondertekening dinsdag plaats. De Rotterdammers hebben een akkoord bereikt met sc Heerenveen en Larsson lijkt Feyenoord de voorkeur te geven boven Benfica.

Het Algemeen Dagblad is iets voorzichtiger, maar maakt ook melding van een naderende transfer. Volgens de krant is Feyenoord al sinds vorige week in gesprek met Heerenveen over de transfer. 'Op zeer korte termijn' verwacht Feyenoord witte rook over Larsson, die al geruime tijd aanstuurt op een vertrek uit Friesland. Ingewijden achten de kans dat de linksbuiten overkomt 'aanzienlijk'.

Eerder op de vrijdag maakte Aftonbladet al melding van een akkoord tussen Feyenoord en Heerenveen. Benfica had echter ook overeenstemming bereikt met de Eredivisionist en dus was de keuze aan Larsson. Het lijkt erop dat Feyenoord aan het langste eind trekt. Heerenveen onderhandelde ook wekenlang met Celta de Vigo, maar de club uit LaLiga lijkt na meerdere biedingen te zijn afgehaakt.

Duidelijk was in ieder geval dat Larsson niet bij Heerenveen zou blijven. De 24-jarige smaakmaker, die sinds 2014 uitkomt voor de club en 23 keer scoorde in 81 duels, weigerde op de teamfoto te gaan en ging niet met Heerenveen mee op trainingskamp naar Italië. Bij Feyenoord gaat hij de concurrentie aan met Jean-Paul Boëtius en wordt hij na Jerry St. Juste de tweede speler die deze zomer van Heerenveen overkomt.