Diego Costa gepikeerd: ‘Het bedrag dat Chelsea verlangt, is niet mogelijk’

Diego Costa hekelt de wijze waarop Chelsea onderhandelt. De Spaans international is niet meer gewenst door Antonio Conte en mag vertrekken bij the Blues, maar de gesprekken van de club met Atlético Madrid, de belangrijkste gegadigde om de spits over te nemen, verlopen zeer moeizaam. Volgens Costa vanwege de absurde houding van Chelsea.

"Ik heb aangetoond dat ik Atlético liefheb en graag voor ze wil spelen", zegt Costa in gesprek met het Braziliaanse ESPN. "Maar als Atlético en Chelsea geen overeenstemming bereiken en Atlético geen hoge som voor mij wil neerleggen, kan ik niet op ze blijven wachten. Ik weet niet of ze nog veel geld op tafel gaan leggen, maar het bedrag dat Chelsea verlangt, is niet mogelijk."

Diego Costa werd in 2014 voor 38 miljoen euro door Chelsea opgepikt bij Atlético Madrid.

"Ik weet dat het bod dat bij Chelsea op tafel ligt hoger is dan het bedrag waarvoor ze mij gehaald hebben (in de zomer van 2014 voor 38 miljoen euro van Atlético Madrid, red.). Dus ik heb ze, op zowel sportief als financieel vlak, veel teruggegeven. Ik weet niet exact wat de vraagprijs is, maar mijn zaakwaarnemer zegt dat Chelsea iets verlangt waar Atlético nooit aan kan voldoen."

"Ze willen me graag terug, maar willen geen fortuin aan mij uitgeven. Atlético is groeiende, maar kan geen buitensporig bedrag betalen. Chelsea heeft me aan meerdere clubs aangeboden, maar ik was duidelijk tegenover de club. Ik zei dat, als ik geen onderdeel ben van de plannen van de manager, dat ik zelf mijn bestemming mag uitzoeken."

"Ik laat hen niet beslissen, zodat zij gewoon meer geld kunnen innen. Ik vind dat ze rekening moeten houden met wat ik allemaal heb betekend voor Chelsea. Het is niet mijn fout dat ik niet bij de club ben. Als het aan mij lag, zou ik nu spelen. Het is nu al een maand. Vakantie is goed, maar ik word er nu moe van", besluit de 28-jarige aanvaller.