‘Je mag Hakim Ziyech ook wel een keer wisselen, hé’

Ajax slaagde er donderdagavond niet in om te scoren en kwam evenmin tot veel kansen. Uiteindelijk belandde dertien procent van de 23 schoten die Ajax loste, niet tussen de palen. Het laagste percentage sinds de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in november 2014. Hakim Ziyech kon zich niet onttrekken aan de malaise.

De middenvelder deed in de eerste helft een schietpoging, maar die ging ver naast en hij slaagde er ook niet in om anderen in stelling te brengen. Wim Kieft oordeelde na afloop dat de linkspoot veel te slordig speelde: “Van de tien ballen, verspeelt Ziyech er acht. Als Keizer hem er niet op wijst…”, zei de analyticus bij Ziggo Sport.

“Je mag hem ook een keer wisselen, hè. Ik zie Keizer wel klappen als hij terug verdedigt, maar ik wil helemaal niet dat hij zo gaat spelen. Ik wil dat hij bepalend gaat zijn. Donny van de Beek neem ik niets kwalijk, maar van Ziyech verwacht ik meer”, aldus Kieft.