‘Ik mag niet weg bij Ajax, maar ik krijg ook geen nieuwe aanbieding’

Nick Viergever baalt ervan dat Ajax hem vooralsnog geen contractverlenging heeft aangeboden. De linkspoot mag niet vertrekken bij de Amsterdammers, maar krijgt ook geen nieuwe verbintenis. In gesprek met Het Parool zegt de verdediger het zeer spijtig te vinden dat de club hem zo behandelt.

Toen Viergever terugkwam van vakantie had hij een gesprek met directeur spelersbeleid Marc Overmars. "Uit dat gesprek is gebleken dat ik niet weg mag, maar ook geen nieuwe aanbieding krijg. Onder de vorige trainer, Peter Bosz, was ik belangrijk, daar had ik een goed gevoel bij. In een persoonlijk gesprek heeft ook Marcel Keizer vertrouwen in mij uitgesproken. Maar vanuit de club is er momenteel niet het vertrouwen om mij een contractverlenging aan te bieden."

Viergever vertelt dat hij opties had om een buitenlandse transfer te maken, maar dat stond Ajax niet toe. "Het is een aparte situatie. Ik heb het er wel even moeilijk mee gehad, want je mist de waardering die je verwacht.” De verdediger heeft ook aan Overmars laten weten hoe hij er in staat, maar de directeur spelersbeleid kon hem geen duidelijkheid over zijn toekomst bij Ajax verschaffen.

De Ajacied zegt dat er een vervolggesprek gaat komen, maar de vraag is of hij dan nog wel wil bijtekenen. Viergever wil daar pas over na gaan denken als er een voorstel om zijn tot volgend jaar doorlopende verbintenis te verlengen ligt, maar heeft momenteel niet zo’n goed gevoel bij de club: “Heel anders dan bij de trainer en mijn medespelers. In de selectie voel ik wel die waardering."