Leeuwinnen Martens en Miedema genomineerd voor beste speelster

De FIFA heeft Lieke Martens en Vivianne Miedema genomineerd als beste speelsters van 2017. De twee aanvalsters, die met Oranje afgelopen zomer voor het eerst in de historie van het Nederlandse vrouwenvoetbal Europees kampioen zijn geworden, nemen het in de competitie van de wereldvoetbalbond op tegen acht andere speelsters. Bondscoach Sarina Wiegman is genomineerd als beste vrouwencoach.

Zowel Martens als Miedema kenden een uitstekend EK in eigen land. Martens imponeerde met prachtige acties en mooie goals, Miedema kon in het begin van het toernooi nog niet haar kwaliteiten tonen. Enkele wedstrijden verder kwam de spits op stoom en produceerde ze in totaal vier doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Denemarken (4-2).

Ook in clubverband presteerden Martens en Miedema zeer goed. Door hun puike optredens bij respectievelijk FC Rosengard en Bayern München hebben de speelsters deze zomer van club verwisseld en spelen ze komend seizoen voor Barcelona en Arsenal. Bondscoach Sarina Wiegman, die de Oranje Leeuwinnen leidde naar het EK-succes, wordt gezien als een van de beste coaches van 2017 en moet zien af te rekenen met negen anderen.