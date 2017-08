Wereldkampioen sluit zich aan bij actie Mata: ‘Ik ken hem niet persoonlijk’

Juan Mata geeft vanaf augustus elke maand één procent van zijn salaris aan Common Goal, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor door het voetbal gedragen goede doelen. De middenvelder van Manchester United hoopte dat zijn collega-voetballers zijn voorbeeld zouden volgen en heeft in Mats Hummels een partner gevonden.

"Ik voel dat we meer kunnen doen om de groeiende inkomsten in het voetbal te kunnen verbinden aan een hoger doel", stelt de verdediger van Bayern München, die in 2014 met het nationale elftal van Duitsland het WK in Brazilië won. "Door die één procent te schenken, bouwen we een brug tussen voetbal en de sociale impact ervan over de hele wereld." Hummels verdient naar verluidt 150.000 euro per week bij der Rekordmeister.

Mata is geld aan het opbrengen voor Common Goal nadat hij zeer veel armoede aantrof bij zijn bezoek aan Mumbai in India. De 29-jarige Spanjaard wil daarom een fictief elftal opzetten, waarbij (minimaal) elf voetballers een deel van hun salaris schenken aan het goede doel. Mata zegt dat Hummels hierin de 'perfecte teamgenoot' is.

"Ik ken Mats niet persoonlijk, dus ik was blij verrast toen hij contact met me zocht om over Common Goal te praten. Hij begrijpt echt goed wat we willen bereiken en hij is een perfecte teamgenoot in dit vroege stadium. Het feit dat een WK-winnaar, in de hoogtijdagen van zijn carrière bij een van de grootste clubs ter wereld, dit doet, laat de kracht en magie van dit doel zien", aldus een blije Mata via Twitter.