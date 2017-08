Prijzenpakker van Barcelona zet punt achter imposante loopbaan

Victor Valdés is gestopt als professioneel voetballer, zo meldt Mundo Deportivo donderdag. De Spanjaard zat sinds zijn vertrek bij Middlesbrough vorige maand zonder club en heeft donderdag besloten een punt te zetten achter zijn loopbaan. Met zijn productiebedrijf gaat hij vanaf heden een tv-programma maken waarin hij oud-collega's gaat interviewen.

De doelman is een jeugdexponent van Barcelona en kreeg in 2002 de kans van trainer Louis van Gaal om zijn kwaliteiten te tonen in het eerste elftal. Op twintigjarige leeftijd debuteerde hij voor Barcelona en die plek stond hij niet meer af. Twaalf seizoenen lang stond hij onder de lat bij de Spaanse grootmacht en maakte hij de glorietijd van de Catalanen mee.

Hij keepte 530 officiële duels voor Barcelona en won 22 prijzen met de club: drie Champions League-trofeeën, zes landstitels, drie keer de Spaanse beker, zes keer de Spaanse Super Cup en drie keer het WK voor clubs en de Europese Super Cup. Ook werd de Spanjaard met het nationale elftal Europees- en Wereldkampioen. Na zijn vertrek bij Barcelona in 2014 kon hij niet meer imponeren.

Na een half jaar zonder club werd hij bij Manchester United herenigd met Van Gaal, maar die samenwerking liep uit op een mislukking. Standard Luik en Middlesbrough volgden, maar de 35-jarige sluitpost kon degradatie van de Engelse club niet voorkomen. Deportivo La Coruña wilde Valdés nog onderdak bieden, maar hij heeft besloten te stoppen.