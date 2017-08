De Mos vraagt zich openlijk af: ‘Waarom Dries Mertens niet bij Barcelona?’

Dries Mertens zou niet misstaan bij Barcelona, zo oordeelt Aad de Mos. Volgens de trainer in ruste zou de aanvaller van Napoli zonder meer een toevoeging voor de zoekende LaLiga-club zijn. De Belgisch international maakte woensdagavond een uitstekende indruk in het eerste Champions League-duel met OGC Nice (2-0).

Napoli had het duel veel ruimer kunnen winnen, met dank aan de uitblinkende Mertens die zelf de 1-0 verzorgde. "Het is geweldig. De timing, de snelheid waarmee hij vertrekt... Dan kun je met vijf man achterin spelen, maar dit doet hij geweldig. Daar is hij ook heel sterk in", vertelde De Mos bij Ziggo Sport.

De Mos denkt dat Mertens een aanwinst voor Barcelona zou zijn. "Waarom leuren ze met die Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho bij Dortmund en Liverpool?", vroeg de oud-trainer van onder meer PSV en Ajaz zich af. "Waarom Dries niet bij Barcelona? Hij maakt in een moeilijke competitie veel goals, is altijd onderweg en heeft bij PSV laten zien dat hij vanaf de linkerkant zeer goed kan spelen."

Mertens, dertig jaar, was afgelopen seizoen goed voor liefst 34 treffers in 45 officiële duels van Napoli. Barcelona werd in het verleden aan de ex-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV gelinkt, maar is naar eigen zeggen dicht bij de komst van Coutinho en Dembélé.