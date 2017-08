Barcelona kwam twee miljoen tekort voor Asensio: ‘Nee, dat kunnen wij niet’

Marco Asensio maakt momenteel indruk bij Real Madrid en is de eerste voetballer ooit die bij zijn debuut in vijf verschillende competities heeft gescoord voor zijn club. Het had echter weinig gescheeld of de kundige aanvallende middenvelder annex buitenspeler had bij aartsrivaal Barcelona onder contract gestaan, zo zegt de zaakwaarnemer van Asensio. Woensdagavond neemt Asensio het opnieuw op tegen Barcelona in de return van de Supercopa.

Bij Real Mallorca maakte Asensio veel indruk en in 2014 was Barça zeer geïnteresseerd in de diensten van de Spanjaard, die tevens beschikt over de Nederlandse nationaliteit. De Catalaanse grootmacht moest echter direct 4,5 miljoen euro betalen aan het noodlijdende Mallorca. Barcelona wilde niet verder gaan dan 2,5 miljoen in eerste instantie, waarna de club later 2 miljoen zou overmaken.

Horacio Gaggioli, de zaakwaarnemer van het talent, stelt in gesprek met Bleacher Report dat Barcelona niet wilde toehappen. "Barça zei: 'Nee, dat kunnen wij niet.' Ze hebben hun kans verkeken. Toen ze na drie maanden van gedachten veranderden, was het al te laat." Toen was voorzitter Florentino Pérez al getipt door tennisser Rafael Nadal, die geboren is op Mallorca en groot fan is van de Koninklijke.

"Het aanbod dat Real Madrid deed voor Asensio was twintig keer beter dan het aanbod van Barcelona, in ieder aspect. Zowel sportief als financieel." Daarbij was het destijds achttienjarige talent groot fan van Real én van Zinédine Zidane, die momenteel coach is bij de club. "Zijn idool was altijd Zidane. Hij had een grote foto van hem aan de muur opgehangen", aldus Gaggioli.