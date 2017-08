‘Hij doet dat nu minder, het wordt te veel voor Schöne en Van de Beek’

Ajax beleefde met de uitschakeling door OGC Nice in de voorronde van de Champions League en de competitienederlaag op bezoek bij Heracles Almelo een valse start van het seizoen en de Amsterdammers dreigen ook nog eens Davinson Sánchez kwijt te raken. In het geval van een vertrek van de Colombiaan zullen de ogen in de Johan Cruijff ArenA nog meer gericht worden op spelers als Hakim Ziyech, maar Kenneth Perez vindt dat juist de spelmaker niet goed is begonnen aan het seizoen.

“Ziyech, vorig jaar vond ik hem een revelatie zonder bal, hij verrichtte ontzettend veel werk, overal op het veld. Nu had hij alleen áán de bal er zin in, voor de rest niet”, analyseerde de voormalige middenvelder van de Amsterdammers het optreden van Ziyech in het Polman Stadion bij FOX Sports. “Ziyech was vorig jaar ook zonder bal geweldig, maar dit jaar vind ik dat hij daar te weinig in doet. En dan wordt het te veel voor Schöne en ook voor Van de Beek en komt er veel te veel druk op een vrij zwakke verdedigingslinie.”

Volgens Perez slaagt Ajax er ook niet in om voorin het verschil te maken, waardoor het een moeilijk verhaal wordt. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie heeft donderdagavond met de eerste wedstrijd tegen Rosenborg om toegang tot de poulefase voor de Europa League af te dwingen meteen een nieuwe test op het programma en Perez hoopt dat Ajax er dan wel staat: “Als Ajax het niveau kan halen van de thuiswedstrijden in de Europa League van vorig seizoen, zou het moeten lukken. Wordt het een fysieke wedstrijd, dan kan het alle kanten opgaan.”