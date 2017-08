Domper voor De Boer: sterspeler voor circa vier weken uitgeschakeld

Frank de Boer kan de komende periode niet beschikken over Wilfried Zaha. De aanvaller maakte zaterdag de negentig minuten vol tegen Huddersfield Town (0-3 verlies), maar hield wel een beenblessure over aan het treffen.

De 24-jarige Zaha staat volgens diverse Engelse media ongeveer vier weken aan de kant, wat betekent dat hij de competitieduels met Liverpool, Swansea City en Burnley moet missen. Crystal Palace heeft de absentie van de vijfvoudig international van Ivoorkust echter nog niet bevestigd.

Zaha geldt als een van de belangrijkste spelers voor the Eagles; zo was hij vorig seizoen nog goed voor 7 doelpunten en 11 assists in 37 officiële wedsstrijden. In totaal staat de teller in dienst van Crystal Palace op 34 doelpunten en 50 assists in 259 optredens.