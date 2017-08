FC Twente haalt door PSV ontslagen eSporter binnen: ‘Hij krijgt een kans’

Tony Kok leek vorige maand nog aan de slag te gaan als eSporter bij PSV. Doordat er denigrerende tweets van hem aan het licht kwamen, werd hij door de Eindhovenaren al na enkele dagen de laan uitgestuurd. FC Twente gunt Kok een nieuwe kans en heeft hem vastgelegd als eSporter, zo maakt de club via zijn website bekend.

“Dat was jaren geleden en daar hebben we met Tony over gesproken. Hij heeft een bewezen staat van dienst, is ‘transfervrij’ en krijgt een (nieuwe) kans. Bij FC Twente weten we als geen ander hoe dat is. In die zin zijn er tal van parallellen te trekken tussen eSports en het ‘echte’ voetbal”, zo legt Tom Schreurs, hoofd marketing in Enschede, uit op de website van FC Twente.

Volgens PSV waren zijn tweets in het verleden ‘in strijd met de kernwaarden van de club’. “Wij staan voor een aantal zaken. Die zijn overschreden en we kregen door dat er nog meer boven water kon komen. Toen zeiden we: 'We stoppen ermee.' Het was een kansloze situatie”, liet algemeen directeur Toon Gerbrands destijds weten tegenover Omroep Brabant.

Kok gaat komend seizoen met Emre Benli, Laura van Eijk en Jaimy van den Boogaard het eSportsteam van FC Twente vormen. De drievoudig Nederlands kampioen wordt in Enschede aanvoerder van het team.