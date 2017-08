Klopp erkent: ‘De situatie rondom Emre Can is niet te cool, als ik eerlijk ben'

Jürgen Klopp weet niet of Emre Can een nieuw contract met Liverpool zal ondertekenen. De manager van Liverpool weet wel dat de middenvelder deze maand niet verkocht zal worden. Althans, dat is het standpunt van Klopp zelf. Het contract van Can loopt volgend jaar zomer ten einde en dus riskeert de club een transfervrije aftocht.

De gesprekken tussen het management van Can en Liverpool verliepen de afgelopen maanden erg moeizaam, al dan niet door de belangstelling van Juventus. "Op dit moment is er geen handtekening gezet. Dat is de situatie", zo licht Klopp toe. "We zijn nog altijd in gesprek. Of ik denk dat het te cool is dat we dit tot dusver niet hebben geregeld? Nee, deze situatie is niet te cool, als ik eerlijk ben. Maar alles is oké op dit moment. Het is zoals het is."

"Emre zit niet met zijn gedachten elders. Het is een belangrijk contract voor hem op zijn leeftijd. Ik weet honderd procent zeker dat we in deze situatie niet tot verkoop overgaan. Hij speelt hier de rest van het seizoen, dat is zeker. De rest moeten we afwachten." Can, 24 jaar, kwam medio 2014 voor twaalf miljoen euro over van Bayer Leverkusen en was sindsdien goed voor 129 officiële wedstrijden en 8 treffers.