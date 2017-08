Erelid adviseert Ajax: ‘Akkoord gaan met miljoentje of zestig à zeventig’

Als het aan Arie van Os ligt, blijft Davinson Sánchez ook na 31 augustus bij Ajax. De oud-bestuurder en erelid van de Amsterdamse club vindt dat directeur spelersbeleid Marc Overmars alleen bij de hoofdprijs moet instemmen met het vertrek van de verdediger. De oud-penningmeester, tussen 1989 en 2001, zit met kromme tenen te kijken naar de soap rondom Sánchez, die concrete interesse van Tottenham Hotspur geniet.

De Telegraaf schrijft dinsdag dat zaakwaarnemer Fernando Schena maandag op Schiphol met een delegatie van Tottenham Hotspur sprak en dat club en speler elkaar hoogstwaarschijnlijk zullen vinden op financieel gebied. Vandaag staat een gesprek tussen het management van de Colombiaans international en Ajax op het programma. Overmars sloeg recent een formeel bod van veertig miljoen euro af.

Van Os vindt sowieso dat Sánchez donderdag in actie moet komen tegen Rosenborg BK en niet opnieuw in de wedstrijdselectie moet ontbreken, zoals zaterdag tegen Heracles Almelo. "Je kan als werknemer en werkgever van mening verschillen. Maar je laat je club en je medespelers niet in de steek. En als je er met de pet naar wil gooien, dan maak je jezelf maar te schande voor vijftigduizend toeschouwers. Kijken of de grote clubs meneer Sanchez dan nog willen hebben. Alles gaat tegenwoordig maar met zachte hand. Om gek van te worden”, is Van Os kritisch op de Ajax-leiding.

Van Os adviseert de Ajax-directie er ook met gestrekt been in te gaan. Hij vindt het positief dat Ajax probeert om Sánchez een nieuw contract te laten ondertekenen, maar hij ziet ook in dat voetballers heden ten dage niet weten hoe snel ze naar het buitenland moeten. "Dat mag. Maar wel voor de prijs die wij willen. Ajax is Ajax, overal gerespecteerd en wereldberoemd door ons verleden. Wij brengen door onze geroemde opleiding en scouting jonge wereldspelers voort."

"Daar moet de volle mep voor worden betaald. Tottenham Hotspur wil Sanchez per se. Wij hoeven niet te verkopen. Dus ik zou tegen de directie zeggen: ’Akkoord gaan met een miljoentje of zestig à zeventig. En anders lekker houden.’ Sánchez heeft een contract tot de zomer van 2021 en is een hartstikke goede verdediger", zo benadrukt Van Os, die stelt dat Ajax ook veel meer voor Davy Klaassen had moeten ontvangen. "Dat had veertig of vijftig miljoen euro moeten zijn. De prijzen van de Ajacieden mogen op deze knotsgekke markt wel wat hoger."