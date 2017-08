Tottenham dankzij Eriksen na domme rode kaart voorbij promovendus

Tottenham Hotspur is het nieuwe seizoen zondagmiddag met drie punten op zak begonnen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Premier League had het in de eerste helft bepaald niet makkelijk tegen Newcastle United, maar liep na de onderbreking uit na een 0-2 zege. Jonjo Shelvey, die vlak na rust met rood in kon rukken, en Christian Eriksen, met twee assists weer van levensbelang voor Tottenham, eisten de hoofdrollen op.

Voorgaande ontmoetingen tussen Newcastle en Tottenham waren een garantie voor doelpunten, maar daar was in de eerste helft weinig van te merken. De spelers van de promovendus waren uiterst succesvol in het ontregelen van het spel van de bezoekers en verder dan een aantal pogingen van afstand kwamen the Spurs eigenlijk niet. De onzichtbare Harry Kane viel nog het meest op door een forse overtreding op Florian Lejeune, die zich daarna moest laten vervangen.

Geen vuiltje aan de lucht voor Newcastle United, totdat Jonjo Shelvey voor het oog van de scheidsrechter op de enkel van Dele gaat staan... ?? Geplaatst door voetbalzone op zondag 13 augustus 2017

Een vrij probleemloze eerst helft voor de ploeg van Rafael Benítez veranderde drie minuten na de onderbreking echter in een lastige opgave door een domme actie van Shelvey. De middenvelder stampte terwijl het spel stil lag voor de ogen van de scheidsrechter op de enkel van Dele Alli en kon vervolgens inrukken. Newcastle mocht daarna van geluk spreken dat het niet nog een man kwijtraakte na een forse charge van Matt Ritchie op opnieuw Alli. De rechtshalf kwam echter goed weg met slechts een gele kaart.

Kane kreeg in die rommelige fase een eerste goede kans om de score te openen, maar stuitte van dichtbij op Rob Elliot. Newcastle had met een man minder daarna aanmerkelijk meer moeite om zich Tottenham van het lijf te houden en Alli brak een halfuur voor het einde de ban door een prachtige pass van Eriksen binnen te glijden. De Deen stond tien minuten later ook aan de basis van de 0-2 van Ben Davies, waardoor Tottenham na het puntverlies van Liverpool en Chelsea wel met de volle buit aan het seizoen begint. Vincent Janssen bleef overigens de hele wedstrijd op de bank.