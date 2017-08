Groningen hoopt Eredivisie-sensatie in huis te hebben: ‘Hij is technisch sterk'

Ritsu Doan maakt zondagmiddag naar verwachting zijn debuut in de Eredivisie. De Japanse aanwinst van FC Groningen krijgt in de derby tegen sc Heerenveen waarschijnlijk een basisplaats van Ernest Faber, die erg te spreken is over Doan. De rechtshalf die met een optie tot koop wordt gehuurd van Gamba Osaka, heeft een goede indruk achtergelaten in zijn eerste weken.

Faber noemt Doan een sociale en ontzettend leergierige jongen. "Hij is technisch heel sterk en kan meerdere stappen vooruitdenken. Maar het zal voor hem ook wennen zijn om in Europa te voetballen, dus Doan zal misschien ook mindere wedstrijden spelen", voorspelt de oefenmeester in gesprek met de NOS. "Of hij een Eredivisie-sensatie kan worden? Ik hoop het."

Bij Heerenveen zijn de ogen onder meer gericht op Martin Ödegaard. Na een wisselvallig debuutseizoen wordt veel verwacht van de Noor. "Hij is nu gewend aan alles en iedereen en aan onze speelwijze", zegt Jurgen Streppel. "Maar ik heb geen zin om hem druk op te leggen. Dat doet iedereen al. Hij is voor ons een geweldige speler, maar vergeet niet dat hij nog steeds pas achttien jaar is."