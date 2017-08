Berghuis hoopt op transfer: ‘Hij kan onze jongens heel veel leren’

Steven Berghuis ziet uit naar de eerste competitiewedstrijd voor Feyenoord. De regerend kampioen neemt het zondagmiddag op tegen zijn voormalige werkgever FC Twente. Berghuis maakte deze zomer voor 6,5 miljoen euro definitief de overstap van Watford naar Feyenoord, na een succesvol jaar op huurbasis in De Kuip.

De 25-jarige buitenspeler kijkt terug op een 'heel leuk jaar'. "Ik kan het met iedereen goed vinden. Ik voel me gewaardeerd door de staf, door de spelers, door de mensen in Rotterdam. Ze wilden ook graag dat ik terugkwam, dus dat voelde ook goed. Nu hoop ik nog meer te kunnen laten zien dan vorig jaar", vertelt Berghuis aan de NOS.

Afgelopen seizoen was de aanvaller in dertig duels goed voor zeven doelpunten en zes assists. Hij blies zijn carrière nieuw leven in bij Feyenoord, nadat zijn avontuur in Engeland niet werd wat hij ervan hoopte. "Ik heb geen idee waarom het daar niet gelukt is. Ik heb daar gewoon geen lekker eerste seizoen gehad. Verder wil ik het er niet meer over hebben. Voor mij is dat klaar. Ik heb de keus gemaakt voor Feyenoord."

Berghuis hoopt bovendien dat iemand anders ook de keuze voor Feyenoord maakt. Robin van Persie wordt al de hele zomer aan zijn ex-club gelinkt, maar stond zaterdag 'gewoon' in de basis bij Fenerbahçe in het duel met Göztepe Izmir (2-2). "Ik hoop dat hij komt. Hij kan onze jongens heel veel leren. Alleen al door naar hem te kijken. Of hij komt? Ik heb geen idee. Ik zit niet bij die besprekingen. Die rol heb ik nog niet", lacht Berghuis.