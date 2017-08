Veltman: ‘Op een gegeven moment merk je dat zijn kleding er niet hangt’

Ajax begon zaterdagavond met een valse start aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Het elftal van Marcel Keizer verloor de uitwedstrijd bij Heracles Almelo met 2-1. Ajax trad aan zonder Davinson Sánchez, die buiten de selectie was gelaten omdat hij zich op een wedstrijddag op het kantoor van directeur spelersbeleid Marc Overmars had gemeld om te praten over een mogelijke transfer. Hij was niet honderd procent gefocust, zo klonk de uitleg van Keizer.

Joël Veltman kreeg na afloop de vraag hoe de spelersgroep de afwezigheid van Sánchez had opgemerkt. "Op een gegeven moment merk je dat zijn kleding er niet hangt", antwoordde de verdediger annex captain van Ajax, in gesprek met FOX Sports. "Dan weet je wel hoe laat het is in de zin dat hij er niet bij is natuurlijk."

"Je komt de kleedkamer binnen, je gaat verzamelen en dan zie je dat z'n hotelpak er niet is. Eén en één is twee denk ik. De trainer zei tijdens de bespreking in Amsterdam dat hij alleen spelers erbij wilde hebben die honderd procent gefocust zijn op deze wedstrijd."

Sánchez kwam vorig jaar zomer voor ongeveer vijf miljoen euro over van Atlético Nacional uit zijn vaderland en maakte veel indruk in zijn eerste jaar bij Ajax. De Colombiaan werd uitgeroepen tot Ajacied van het jaar. In zijn debuutseizoen kwam Sánchez, die nog tot medio 2021 vastligt, tot 29 competitiewedstrijden namens Ajax. Daarin scoorde de fysiek sterke centrale verdediger vijf keer.