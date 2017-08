‘Vroeger speelde ik met Liverpool op de PlayStation, ik droomde van deze club’

Liverpool nam Mohamed Salah deze zomer voor 42 miljoen euro over van AS Roma. De Egyptische aanvaller krijgt zo de kans om zich te revancheren in de Premier League, na een minder succesvolle periode bij Chelsea. Salah heeft naar eigen zeggen altijd gedroomd van een dienstverband bij Liverpool.

“Toen ik de kans kreeg om naar Liverpool te gaan, twijfelde ik of ik het moest doen. Maar toen ik jong was, droomde ik ervan om bij Liverpool te spelen. Daarom besloot ik terug te keren naar Engeland”, zegt Salah tegenover Soccer Saturday. “Het is een geweldige club. Vroeger speelde ik al met Liverpool op de PlayStation. Dan speelde ik met spelers als Steven Gerrard, Sami Hyypia en Jamie Carragher, dat was echt een geweldig team.”

De periode van Salah bij Chelsea was geen doorslaand succes. Desondanks twijfelde Egyptenaar daardoor niet over een terugkeer naar de Premier League. “Ik heb altijd gedacht dat ik terug zou keren in Engeland. Ik hou van de uitdaging, ik hou van het Engels voetbal en ik wil hier succes hebben”, klinkt het vastberaden. “Ik speelde niet bij Chelsea, dus heb ik de beslissing genomen om ergens anders naartoe te gaan. Ik heb een goede tijd in Italië gehad en nu was het tijd om terug te keren naar Engeland.”

“Als persoon heb ik nu veel meer ervaring, dat kan je ook op het veld zien”, vervolgt Salah zijn verhaal. “Ik denk dat ik beter ben geworden in de tussentijd. Vergeleken met drie of vier jaar geleden kan ik nu beter verdedigen, ben ik tactisch sterker geworden en kan ik beter afwerken. Bij Roma heb ik in totaal veertig doelpunten gemaakt, dus dat is niet verkeerd. Ik wil mezelf altijd verbeteren.”