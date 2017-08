Huntelaar weet mooi cadeau: ‘Dat Appie weer stappen zet en de 34e landstitel’

Ajax begint op de verjaardag van Klaas-Jan Huntelaar en Matthijs de Ligt aan het seizoen in de Eredivisie, met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De spits blaast zaterdag 34 kaarsjes uit, terwijl De Ligt 18 jaar oud wordt. Ze hoeven allebei niet lang na te denken over een verjaardagscadeau.

“Het mooiste cadeau zou zijn dat Appie weer stappen zet en we de 34ste landstitel mee naar Amsterdam nemen”, zegt Huntelaar op de website van Ajax. De Ligt: “Daar sluit ik me volledig bij aan.” De 34-jarige spits van de Amsterdammers is onder de indruk van zijn jonge ploeggenoot. "Matthijs is een heel goede verdediger. Voor zijn leeftijd vind ik hem al erg volwassen. Echt anders dan andere jongens van zeventien of achttien jaar.”

“In het team merk je ook dat Matthijs een stabiele factor is. Natuurlijk zijn er dingen waar nog aan gewerkt moet worden, maar dat zijn details. Je ziet dat Matthijs gefocust is en dat hij precies weet wat hij wilt. En dat is het belangrijkste”, vervolgt Huntelaar zijn verhaal. Hij herkent iets van zichzelf in De Ligt. “Ik was ook wel een serieuze jongen, maar heb wel altijd dat speelse gehad. Dat zit in mijn aard en dat vind ik ook wel leuk eigenlijk.”

De Ligt kan naar eigen zeggen veel leren van Huntelaar. “Ik vind het mooi dat Klaas altijd met plezier op het veld staat. Hij is een enorm harde werker en laat ook aan de ploeg zien hoe veel het oplevert om gedreven en gretig te zijn”, zegt de achttienjarige verdediger, die zijn verjaardag niet op een speciale manier gaat vieren. “Bovendien spelen we de eerste competitiewedstrijd, dus de focus ligt hoofdzakelijk op het spelen van een goeie pot.”