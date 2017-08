Stoke City bevestigt komst Martins Indi en maakt miljoenensom bekend

Stoke City heeft zich definitief versterkt met Bruno Martins Indi. De Oranje-international, die vorig seizoen al werd gehuurd, komt voor 7,7 miljoen euro over van FC Porto. Dat maakt de Premier League-club vrijdagmiddag bekend. Martins Indi tekent voor vijf seizoenen in het bet365 Stadium.

Stoke en Porto zaten wekenlang om de onderhandeltafel. De Portugese topclub hield vast aan een vraagprijs van twaalf miljoen euro, een bedrag dat wat the Potters betreft te hoog was. Porto zakte uiteindelijk met vier miljoen, waardoor er een akkoord kwam over een som van bijna acht miljoen euro. Omdat het contract van Martins Indi bij Porto volgend jaar afloopt, besloot de club overstag te gaan.

Martins Indi kon ook naar een andere club uit de Premier League. Frank de Boer had de ex-Feyenoorder graag naar Crystal Palace gehaald. De voorkeur van de verdediger ging echter uit naar Stoke, waar hij vorig seizoen al op huurbasis speelde. Daar kwam hij vorig seizoen tot 35 competitiewedstrijden, allemaal als basisspeler.

"We zijn erg blij om Bruno permanent naar de club te halen", vertelt algemeen directeur Tony Scholes. "Ik weet dat Bruno er net zo over denkt. Hij heeft hier vorig seizoen genoten en maakte geen geheim van zijn wens om permanent terug te keren. We moesten geduld bewaren in onze gesprekken met Porto, maar we zijn erg blij met de uitkomst."