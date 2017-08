‘Dele Alli overschaduwde Pogba en is een van de beste spelers ter wereld’

De toekomst van Tottenham Hotspur ziet er volgens Jamie Redknapp rooskleurig uit. De nummer twee van het vorige Premier League-seizoen begint zondag met een uitwedstrijd tegen Newcastle United aan de nieuwe jaargang. Hoewel Tottenham nog altijd geen enkele speler binnenhaalde, maakt Redknapp zich geen zorgen om de ploeg.

De voormalig middenvelder van onder meer Liverpool en Tottenham is onder de indruk van het geraamte bij de Londenaren. "Het basiselftal van Tottenham ziet er goed uit", zegt Redknapp in de Daily Mirror. "Met Moussa Dembélé, Eric Dier en Victor Wanyama hebben ze een goede balans. Van Dele Alli verwacht ik weer een fabelachtig seizoen. Hij overschaduwde Paul Pogba het afgelopen jaar. Ik vind Alli op dit moment een van de beste spelers ter wereld.

Redknapp verwacht dat Tottenham nog wel een paar transfers zal doen in de komende weken. "Ze zullen Ross Barkley nog wel binnenhalen voor de sluiting van de transfermarkt", voorspelt de analist. "Daarna komen nog een of twee spelers. Zo gaat Daniel Levy te werk. Ross is een uitstekende voetballer en voor hem is dit de beste optie." Tottenham raakte Kyle Walker, Nabil Bentaleb, Clinton N'Jie en Federico Fazio deze zomer kwijt. In totaal leverde dat zo'n tachtig miljoen euro op.