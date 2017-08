Boere onder de indruk: ‘Jörgensen maakt een goede kans op de topscorerstitel’

Tom Boere staat voor zijn debuut in de Eredivisie. De spits was vorig seizoen goed voor 33 doelpunten in 38 wedstrijden voor FC Oss en hoopt zich in dienst van FC Twente ook op het hoogste niveau te bewijzen. Toch maakt Boere zich geen illusies: Nicolai Jörgensen, de spits van de komende tegenstander Feyenoord, maakt een veel grotere kans om tot topscorer van de Eredivisie gekroond te worden.