‘300 miljoen voor Messi, sinds een maand klinkt dat ook als een mogelijkheid’

De transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain heeft de transfermarkt op zijn kop gezet. Les Parisiens namen de Braziliaanse aanvaller voor 222 miljoen euro over van Barcelona. Jürgen Klopp, manager van Liverpool, sluit niet uit dat dit record binnen afzienbare tijd weer gebroken zal worden.

“Het is vrij simpel. Tot nu werd dit allemaal gezien als onmogelijk. Maar er is een lijst met afkoopclausules van spelers van Barcelona. Driehonderd miljoen euro voor Messi. Sinds een maand klinkt dat ook als een mogelijkheid. Het was vroeger een duizelingwekkend bedrag, dat niemand op tafel kon leggen. Ik bedoel, wie zou nou driehonderd miljoen betalen? Het is nu gewoon gebeurd”, vertelt Klopp tegenover DAZN.

“Een simpele oplossing zou een regel zijn. Waar willen we heen en waar stoppen we dit”, vervolgt de Duitse manager van the Reds. “De grootste clubs kunnen beslissen waar ze een grens trekken. 150 of 550 miljoen euro, daarna klaagt niemand er meer over. Het is pas onderwerp van discussie sinds het voor de eerste keer gebeurd is.”

“Ik hou van voetbal omdat je elkaar sterker maakt. Je kan een team ontwikkelen met een sterspeler aan de ene kant en een mindere speler aan de andere kant”, stelt Klopp. “Om die heldenverhalen draait het in deze sport om. Neymar had waarschijnlijk niet hetzelfde idee. Maar ze brachten een bod uit en de transfer werd afgehandeld.”