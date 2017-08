Koeman slikt woorden in: ‘Als er geen interesse is, blijft hij bij Everton’

Ronald Koeman stelt dat Ross Barkley niet per se hoeft te vertrekken bij Everton. De 23-jarige middenvelder staat tot volgend jaar zomer onder contract bij the Toffees en weigert zijn verbintenis te verlengen. Koeman zei eerder nog dat de club er 'honderd procent' van uitgaat dat de Engelsman Goodison Park zou verlaten.

In gesprek met de BBC laat de Nederlandse oefenmeester echter weten dat Barkley komend seizoen nog kan uitkomen voor Everton. Koeman zegt dat er nog geen aanbiedingen zijn gekomen voor de international. "Als er geen interesse is, dan maakt hij gewoon onderdeel uit van het team. Hij is momenteel aan het trainen met de selectie. Hij is onderdeel van het team en traint gewoon goed", aldus de trainer.

Eerder zei Koeman dat hij rekende op een vertrek van Barkley: "Ik verwacht honderd procent dat Ross vertrekt. Zijn situatie is niet al te moeilijk. We hebben een goed contract aangeboden, hij heeft dat afgewezen en gezegd dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Everton is niet meer zijn toekomst. Het is zijn besluit geweest."

Er zou veel belangstelling zijn voor de middenvelder, die vorig seizoen in 36 competitiewedstrijden 5 goals maakte en 8 assists afleverde. De jeugdexponent van Everton heeft in totaal meer dan 150 officiële duels voor de Merseyside-club afgewerkt, na zijn debuut zes jaar geleden. Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur zouden azen op Barkley, maar Everton verlangt minimaal een bedrag van rond de 55 miljoen euro.