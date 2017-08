‘Er waren clubs geïnteresseerd die een stapje hoger waren dan Jong Ajax’

Na een goed seizoen in de Jupiler League heeft Soufyan Ahannach een transfer naar de Premier League verdiend. De 21-jarige vleugelaanvaller verruilt Almere City voor Brighton & Hove Albion en tekent een driejarig contract in Engeland. Ook Marcel Keizer, de huidige trainer van Ajax, informeerde in een eerder stadium naar Ahannach.

Keizer was destijds nog trainer van Jong Ajax en wilde Ahannach graag aan zijn selectie toevoegen. “Op dat moment waren er al clubs geïnteresseerd die een stapje hoger waren dan het tweede van Ajax”, zegt broer Alami Ahannach tegen Het Parool. Hij werkte als assistent-trainer bij FC Emmen en Telstar. Als hoofdtrainer had hij PKC’83, WKE, FC Chabab en Magreb’90 onder zijn hoede.

“Mijn ouders hebben wel een traantje weggepinkt, want hun jongste zoon gaat nu uit huis. Maar we zijn heel trots”, vervolgt Ahannach, die bevestigt dat er veel interesse was in zijn broertje. Clubs uit Nederland, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Cyprus, België en Turkije toonden interesse. Uiteindelijk trok Brighton aan het langste eind. Het is voorlopig nog onduidelijk wat de Engelsen overmaken naar Almere City.