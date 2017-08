‘Ajacieden hebben de X-factor, ze zijn veel meer waard dan Feyenoorders'

Ronald de Boer heeft aan de vooravond van de Eredivisie hoge verwachtingen van Ajax. De analist is lovend over de talenten waar trainer Marcel Keizer de beschikking over heeft. Om die reden denkt De Boer dat de selectie van Ajax een stuk meer waard is dan die van bijvoorbeeld Feyenoord.

“Ajax heeft zoveel talenten in huis. Als je kijkt naar de selectie, is die veel meer waard dan die van bijvoorbeeld Feyenoord. De spelers van Ajax hebben de X-factor. Maar het moet nog blijken bij zulke jonge spelers, of dat er direct uitkomt”, zegt De Boer in een interview met De Telegraaf. Hij is zeer te spreken over Frenkie de Jong, die volgens hem niet zou misstaan in de basiself.

“Hij zou het elftal als controlerende middenvelder misschien nog een extra kwaliteitsimpuls kunnen geven, maar heeft natuurlijk concurrentie van Lasse Schöne”, stelt de analist. “En ik begrijp dat ervaring ook heel belangrijk is voor een elftal. En het wordt interessant om te zien of Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Justin Kluivert stappen kunnen blijven maken.”