‘De mooiste gele kaart in mijn hele carrière, deze was voor Nouri’

Anwar El Ghazi heeft woensdagavond uitleg gegeven over zijn geste richting Abdelhak Nouri. Na zijn doelpunt voor Lille OSC zondag tegen FC Nantes trok hij zijn wedstrijdtenue uit en toonde daaronder een shirt met 'Nouri 34'. Een mooi gebaar, maar de actie werd met een gele kaart bestraft.

"Er is veel gezegd en geschreven over mijn gele kaart. Het enige wat ik hierover wil zeggen is dat ik dit heb gedaan voor Nouri en iedereen die dicht bij hem staat. Ik wist wat de consequenties waren en zal mijn gele kaart accepteren, of hij nou wordt geschrapt of niet", laat El Ghazi weten via Twitter.

De ex-Ajacied is blij dat hij zijn steun heeft kunnen betuigen aan Nouri, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Het gebaar van El Ghazi kan op veel waardering rekenen, ook van zijn werkgever. Lille kwam dinsdag dan ook met een statement: "Een sterk en oprecht gebaar waar Lille volledig achter staat. Daarom vraagt de club, bij hoge uitzondering, aan de tuchtcommissie van de LFP om de gele kaart voor de speler in te trekken."

De Franse voetbalbond heeft nog niet gereageerd op het verzoek van de club, maar El Ghazi is blij dat de club hem steunt. De buitenspeler heeft jarenlang met Nouri bij Ajax gevoetbald en stelde eerder een bijzondere band te hebben met de Ajacied. "Mijn gebaar was duidelijk", vervolgt El Ghazi op Twitter. "Uiteindelijk is dit de mooiste gele kaart in mijn hele voetbalcarrière."