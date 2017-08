Conte hekelt ‘krankzinnige’ transfermarkt: ‘Hij is een groot verlies’

Antonio Conte geeft toe niet blij te zijn met het vertrek van Nemanja Matic. De Servische middenvelder verkaste deze zomer voor ongeveer 45 miljoen euro van Chelsea naar competitiegenoot én rivaal Manchester United. De oefenmeester van the Blues baalt van het vertrek van Matic en steekt dat niet onder stoelen of banken.

"Matic weet heel goed hoe ik over hem denk: hij was heel belangrijk", zegt Conte in gesprek met Sky Sports over de 29-jarige middenvelder, die voor drie jaar heeft getekend bij the Red Devils. "Een hele goede speler, een topspeler en heel belangrijk voor het team. Maar soms moet je deze krankzinnige transfermarkt accepteren, en moet je bepaalde beslissingen accepteren. Maar het is voor ons een groot verlies."

Chelsea heeft zich reeds weten te versterken met Álvaro Morata, Tiemoué Bakayoko, Antonio Rüdiger en Willy Caballero, maar als Conte gevraagd wordt of er nog meer aanwinsten worden verwelkomt op Stamford Bridge, antwoordt hij duidelijk. "Ja, zeker weten. De Premier League is niet gemakkelijk. Zes teams zijn heel sterk en je moet goed voorbereid zijn. Ik hoop dat we onze selectie nog kunnen verbeteren. We willen weer kunnen meevechten voor de titel. De club kent mijn wensen", besluit de Italiaan.