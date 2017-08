Mourinho: ‘Duidelijk game over, ik denk dat iedereen weet dat hij blijft’

José Mourinho ziet Gareth Bale niet meer de gelederen van Real Madrid deze zomer verlaten. In aanloop naar de Europese Super Cup tegen de Champions League-winnaar gaf de manager van Manchester United te kennen dat hij voor de komst van de Welshe linkspoot zou strijden als hij dinsdagavond niet zou spelen. Bale verscheen echter aan het startsignaal en werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, ten faveure van Marco Asensio.

Na de 2-1 nederlaag kreeg Mourinho de vraag of hij nog interesse in Bale heeft. "Het is duidelijk dat zijn club hem wil, dat de trainer hem wil en dat hij bij de club wil blijven. Het is duidelijk game over. Ik denk dat iedereen weet dat hij blijft." Bale maakte in de zomer van 2013 voor 100,8 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid, waar de teller op 67 treffers in 151 officiële duels staat.

Bale zelf ontkende dinsdagavond dat hij op weg is of was naar de uitgang, ongeacht de eventuele komst van Kylian Mbappé van AS Monaco. "Ik concentreer mij uitsluitend op het voetbal en ik luister nergens naar", zo verzekerde de 28-jarige linkspoot. "Ik lees ook niets, ook al hoor ik zo nu en dan iets. Ik geniet van het voetbal, ik geef alles in de minuten die ik krijg en wil zoveel mogelijk prijzen winnen."

Bale kreeg ook de vraag of Real Madrid hem verteld heeft dat hij moet vertrekken. "Niet dat ik weet. Ik heb dat soort gesprekken in ieder geval niet gevoerd. Ik concentreer mij alleen op het voetballende gedeelte. Ik wil weer fit worden na een periode van acht à negen maanden waarin ik niet regelmatig heb gespeeld."