‘Ajax gaat contract toptalent met meerdere seizoenen verlengen’

Ajax en Carel Eiting gaan hun samenwerking langer voortzetten, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. De huidige verbintenis van het negentienjarige talent loopt in de zomer van volgend jaar af. De middenvelder, die gezien wordt als een van de grote talenten van De Toekomst, wacht nog op zijn grote doorbraak in de Johan Cruijff ArenA.

Tot wanneer Eiting zijn contract bij Ajax gaat verlengen, weet het dagblad niet te melden. Er wordt gesproken van ‘meerdere jaren’. De controlerende middenvelder schoof vorig seizoen vanuit de jeugdopleiding door naar Jong Ajax en kwam daar tot 28 competitiewedstrijden in de Jupiler League, waarin hij 3 keer trefzeker was.

Eiting debuteerde vorig seizoen in oktober onder trainer Peter Bosz in de hoofdmacht. Zijn eerste minuten in het eerste elftal maakte hij in de KNVB Beker tegen Kozakken Boys (1-6). Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen is hij door Marcel Keizer vast bij de A-selectie gehaald.