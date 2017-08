‘Arsenal en Chelsea moeten nog versterkingen halen om een kans te maken’

Alan Shearer is van mening dat Arsenal en Chelsea actiever moeten zijn op de transfermarkt. Hoewel beide clubs deze transferwindow al veel geld hebben uitgegeven, stelt de voormalige spits van onder meer Newcastle United dat de Londenaren meer moeten investeren in hun selectie om kans te maken op de landstitel.

The Blues hebben tot nu toe vier spelers mogen verwelkomen op Stamford Bridge, namelijk Willy Caballero (transfervrij), Antonio Rüdiger (35 miljoen), Tiemoué Bakayoko (40 miljoen) en Àlvaro Morata (65 miljoen). Ook the Gunners waren al actief deze zomer met de komst van Sead Kolasinac (transfervrij) en Alexandre Lacazette (53 miljoen). Toch vreest Shearer dat de selecties van beide teams te klein zijn om mee te gaan doen om de prijzen.

"Chelsea heeft dertien of veertien hele goede spelers die ongeveer hetzelfde hoge niveau hebben", stelt Shearer in zijn column in the Sun. "Maar met Champions League-voetbal in het vooruitzicht moeten ze meer halen als ze mee willen doen op alle fronten. Ze moeten nu heel veel geluk hebben met blessures om dit seizoen goed door te komen en succesvol te worden. Ze moeten minimaal nog twee of drie versterkingen halen voor het einde van de transferwindow."

Ook de club van manager Arsène Wenger moet nog aankopen doen als ze dit seizoen een gooi willen doen naar het kampioenschap, aldus Shearer. "Alexandre Lacazette en Sead Kolasinac, die zondag scoorde in het duel om de Community Shield, zijn de enige twee aanwinsten deze zomer. Dat is niet genoeg voor the Gunners als ze mee willen doen om de titel, en dat is immers wat de fans willen."