Van Dijk bevestigt transferverzoek en haalt uit naar Southampton

Virgil van Dijk heeft een officieel transferverzoek ingediend bij Southampton. Dat laat de verdediger maandagavond weten in een statement. Van Dijk aast op een transfer naar Liverpool en traint al weken afgezonderd van de selectie. "Het voelt voor mij alsof ik geen andere keus heb, nadat ik te horen kreeg dat de club mij disciplinaire sancties of een boete van twee weeksalarissen wil opleggen. Ik ga in beroep tegen deze onrechtvaardige sancties en het onvermogen van Southampton om het protocol te volgen."

Later meer.